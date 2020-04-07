Віталій Кличко. Фото: LvivNEWS

https://racurs.ua/ua/n136361-karantyn-u-kyievi-vykorystovuut-dlya-remontu-dorig-i-metro-klychko.html

Ракурс

Карантин у Києві місцева влада використовує для ремонту доріг і метрополітену. Автомобільний потік у Києві помітно скоротився і цим скористалися дорожні служби для ремонту дорожнього полотна.

Скорочення кількості автомобілів на вулицях столиці дозволило прискорити ремонт київських доріг. До початку травня будуть завершені ремонтні роботи частини Борщагівського шляхопроводу і буде відкрито рух по всіх смугах у напрямку центру Києва. Після цього буде розпочато ремонт другої частини мосту, повідомив під час сьогоднішнього брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Мер заявив, що ведуться масштабні дорожні ремонтні роботи на проспекті Любомира Гузара, вулицях Покровській, Пушкінській та Микільсько-Ботанічній. Також триває ремонт Подільсько-Воскресенського мосту і шляхопроводу на вулиці Богатирській.

Крім того, ведеться будівництво метро на Виноградар та проводяться ремонтні роботи на станція і лініях метрополітену. Оновлено ескалатори на станціях «Золоті ворота» та «Майдан Незалежності».

Кличко додав, що у Київському метрополітені всього налічується 122 ескалатора. Поки метро не працює, усі ескалатори будуть перевірені та відремонтовані.

Мер подякував киянам за дотримання правил карантину та висловив сподівання, що незабаром столиця знову заживе нормальним життям.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко заявив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації в Києві місцева влада може ввести заборону на пересування по столиці на особистому автотранспорті.