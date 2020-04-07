Справа «ПриватБанку»: британський Верховний суд відмовив Коломойському в питанні юрисдикції

Позов «ПриватБанку» розглядатиметься по суті в Англії. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n136360-sprava-pryvatbanku-brytanskyy-verhovnyy-sud-vidmovyv-kolomoyskomu-v-pytanni-urysdykciyi.html

Ракурс

Справа «ПриватБанку» розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона.

Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим та шістьма компаніями, зареєстрованими в Англії та Британських Віргінських островах, про дозвіл оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року у справі «ПриватБанку». Позов розглядатиметься по суті в Англії. Про це 7 квітня повідомила прес-служба банку.

В рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що у задоволенні клопотань щодо дозволу на оскарження повинно бути відмовлено «оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент», — йдеться на сайті фінустанови.

Верховний суд також зобов’язав Коломойського, Боголюбова і пов’язані з ними фірми відшкодувати витрати, понесені банком у зв’язку з їх невдалими клопотаннями.

У «ПриватБанку» впевнені, що їм вдасться відшкодувати понад 3 млрд дол., які вимагаються у провадженнях.

Нагадаємо, 30 березня голосами 267 народних обранців Верховна Рада підтримала в першому читанні «антиколомойський» законопроект № 2571-д. Також була вдвічі скорочена підготовка закону до другого читання.

Згодом депутати запропонували до другого читання законопроекту № 2571-д, що регулює процедури банкрутства і націоналізації банків, понад 13 тис. правок. Майже 6 тис. правок вніс колишній слуга народу, а наразі позафракційний депутат Антон Поляков. Ще близько 1,5 тис. правок подала народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.