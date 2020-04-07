Дело «ПриватБанка»: британский Верховный суд отказал Коломойскому в вопросе юрисдикции

Иск «ПриватБанка» будет рассматриваться по сути в Англии. Фото: Zik

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Дело «ПриватБанка» будет рассматриваться по сути в Высоком суде Лондона.

Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и Британских Виргинских островах, о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу «ПриватБанка». Иск будет рассматриваться по существу в Англии. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба банка.

В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бриггсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано «поскольку ходатайство не касается вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент», — говорится на сайте финучреждения.

Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и связанные с ними фирмы возместить расходы, понесенные банком в связи с их неудачными ходатайствами.

В «ПриватБанке» уверены, что им удастся возместить более 3 млрд долл., которые требуются в производствах.

Напомним, 30 марта 267 голосами народных избранников Верховная Рада поддержала в первом чтении «антиколомойский» законопроект № 2571-д. Также была вдвое сокращена подготовка закона ко второму чтению.

Впоследствии депутаты предложили ко второму чтению законопроекта № 2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков, более 13 тыс. правок. Почти 6 тыс. правок внес бывший слуга народа, а сейчас внефракционный депутат Антон Поляков. Еще около 1,5 тыс. правок подала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.