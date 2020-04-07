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Во время вчерашнего инцидента в Гидропарке, скриншот видео
«Я люблю водные виды спорта»: Савченко пришла поддержать в суде «пловца из Гидропарка» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136359-ya-lublu-vodnye-vidy-sporta-savchenko-prishla-podderjat-v-sude-plovca-iz-gidroparka-video.htmlРакурс
Надежда Савченко, бывший народный депутат Украины, пришла на суд по Валентину Бурьянову — мужчине, который вчера пытался обплить полицейских, чтобы попасть в закрытый на карантин киевский Гидропарк.
Если Бурьянова признают виновным, ему за нарушение правил карантина придется заплатить штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн. Об этом сообщает «Страна».
Я люблю водные виды спорта, поэтому хочу поддержать пловца, который имеет право свободно перемещаться как по земле, так и по воде, — заявила Савченко перед заседанием суда.
По мнению Савченко, Бурьянов не должен платить штраф.
Он не сопротивлялся полиции, он плавал, он имеет на это конституционное право. Полиция выполняет приказы власти, не являющиеся адекватными, — убеждена Савченко.
Впоследствии стало известно, что суд над Бурьяновым перенесли на 15 апреля.
Напомним, в задержании Бурьянова участвовали около десяти правоохранителей.
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