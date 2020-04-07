Під час вчорашнього інциденту у Гідропарку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n136359-ya-lublu-vodni-vydy-sportu-savchenko-pryyshla-pidtrymaty-v-sudi-plavcya-z-gidroparku-video.html

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Надія Савченко, колишній народний депутат України, прийшла на суд по Валентину Бур’янову — чоловіку, який вчора намагався обплисти кордон поліцейських, щоб потрапити до закритого на карантин київського Гідропарку.

Якщо Бур’янова визнають винним, йому за порушення правил карантину доведеться сплатити штраф на суму від 17 до 34 тис. грн. Про це повідомляє «Страна».

Я люблю водні види спорту, тому хочу підтримати плавця, який має право вільно переміщатися як по землі, так і по воді, — заявила Савченок перед засіданням суду.

На думку Савченко, Бур’янов не повинен платити штраф.

Він не чинив опір поліції, він плавав, він має на це конституційне право. Поліція виконує накази влади, які не є адекватними, — переконана Савченко.

Згодом стало відомо, що суд над Бур’яновим перенесли на 15 квітня.

Нагадаємо, у затриманні Бур’янова брали участь близько десяти правоохоронців.