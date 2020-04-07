У Києві зафіксований новий випадок смерті від коронавірусу, фото: «Ракурс»

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У Києві офіційно підтверджено вже 279 випадків коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

За добу захворіли 12 людей, з них четверо дітей — двоє дівчаток віком по три роки та двоє хлопчиків віком шість та 15 років. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Більшість випадків інфікування відбулися всередині країни. Двох людей госпіталізували, інші перебувають вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.

Одна людина померла — це 36-річний чоловік, за життя якого два тижні боролися медики. Він був підключений до апарату ЕКМО, який насичує кров киснем. Однак, у зв’язку з тим, що в хворого були дуже вражені легені, врятувати його життя не вдалося, зазначив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що у зв’язку з ситуацією з коронавірусом вже виписано 574 адміністративні протоколи. При цьому до бюджету вже стягнуто 91 тис. грн.

Також відкрите одне кримінальне провадження за поставлення особи у небезпеку зараження коронавірусом та три кримінальні провадження за порушення правил карантину.

Крім того, Кличко повідомив, що медичні установи Києва вже отримали для лікування коронавирусу протималярійні ліки, які використовують по всьому світу.

Нагадаємо, в Україні загалом вже зафіксовано 1 тис. 462 випадки коронавірусу.