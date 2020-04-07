Венедіктова: Стерненку буде оголошена підозра у вбивстві у будь-якому випадку

Ірина Венедиктова. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n136356-venediktova-sternenku-bude-ogoloshena-pidozra-u-vbyvstvi-u-bud-yakomu-vypadku.html

Ракурс

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозра у вбивстві одеському активісту Сергію Стерненку буде оголошена у будь-якому випадку. Але перед цим слідчі і прокурори повинні кваліфікувати злочин.

Слідчі і прокурори повинні встановити, було це умисне вбивство чи вбивство при перевищенні меж самозахисту, заявила Венедіктова в інтерв’ю «Українській правді».

Генпрокурор повідомила, що наразі проводиться робота по встановленню деталей злочину, щоб дати йому правову оцінку. Стерненка можуть звинуватити за ст. 115 КК України (умисне вбивство) або за ст. 118 КК України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони).

Венедіктова заявила, що висновки щодо кваліфікації злочину повинні зробити слідчі і прокурори, а не генеральний прокурор. Рішення про кваліфікацію справи буде виноситися також на підставі експертизи, результати якої нещодавно надійшли.

Також генпрокурор вважає справу Стерненка резонансною, так як вона стосується захисту активістів.

Справа Стерненка розслідується вже два роки, але рано чи пізно розслідування буде закінчено і винесено вердикт суду, заявила Венедіктова.

Як раніше писав «Ракурс», Стерненко у травні 2018 року смертельно поранив ножем чоловіка, який напав на нього. Активіст спочатку стверджував, що він захищався і завдав удар ножем, який відібрав у нападника. Однак, є причини підозрювати, що Стерненко вбив нападника власним ножем.