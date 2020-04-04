«Венедіктова — помилка Зеленського»: Екс-заступник генпрокурора Трепак розповів про відставку, справи Гандзюк і Стерненка, фото — ДТ

https://racurs.ua/ua/n136252-venediktova-pomylka-zelenskogo-eks-zastupnyk-genprokurora-trepak-rozpoviv-pro-vidstavku.html

Ракурс

Призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України її колишній заступник Віктор Трепак вважає кадровою помилкою президента України.

Трепак, який прийшов в Офіс генпрокурора у жовтні 2019 року із СБУ, повідомив в інтерв’ю УП про те, чому пішов у відставку після зміни команди у відомстві, а також про стан розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк та нападу на одеського активіста і блогера Сергія Стерненка.

Трепак пішов у березні у відставку після того, як під час представлення двох нових заступників Венедіктової (Андрія Любовича та Олексія Симоненка) дізнався, що більше не куруватиме роботу департаменту нагляду за СБУ. Саме це орган займався розслідуванням справ Гандзюк і Стерненка.

Трепак переконаний, що зі звільненням Рябошапки і призначенням Венедіктової президент Зеленський допустив кадрову помилку. Він вважає, що рішення нового очільника Офісу генпрокурора пов’язано з його незалежністю як прокурора і тим, що на нього «не можна натиснути».

Глава держави, якщо він насправді прагне забезпечити правопорядок, має бути зацікавлений у тому, щоб генпрокурор був принциповим і компетентним, а не стовідсотково «своїм» (вірним). У Януковича був «триставідсотково свій» Пшонка. Де тепер Янукович і його Пшонка? Усі генпрокурори при Порошенку були, образно кажучи, продовженням рук Петра Олексійовича. І що Україна має в результаті? — розповів Трепак.

Трепак пояснив, що не пішов у відставку відразу після свого колишнього шефа Руслана Рябошапки, бо сподівався, що курс на реформування прокуратури залишиться незмінним, а Рябошапка і Венедіктова — формально з однієї політичної команди.

Хоча, як виявилося, немає там ніякої команди — є лише інтереси певних осіб і певних груп, — розповів Трепак.

Крім того, він прагнув довести до завершення справу про вбивство Гандзюк. Трепак переконує, що Офіс генпрокурора фактично вийшов на фінішну пряму — на основного замовника. Слідчі пішли шляхом Гандзюк — підняли усі справи про злочини, які вона викривала як громадський активіст. Коли вони побачили, що і хто об'єднує всі злочини, то вималювалася злочинна організація, яка діяла на території Херсонської області.

Трепак вважає, що якщо далі прокурорам не будуть заважати, то вони належно їх процесуально закріплять і приймуть відповідні процесуальні рішення. А ось щодо подальшого ривка у справі екс-заступник генпрокурора має сумніви.

У будь-якому разі замовники і організатори нападу на Гандзюк можуть уже «накривати стіл» тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи, — розповів Трепак.

Трепак мав відношення і до розслідування справи про напад на одеського активіста Сергія Стерненка. Під час третього нападу на нього одному з хуліганів було заподіяно смерть.

Трепак конфліктував із Венедіктовою через цю справу. Вона вже під час першої розмови сказала Трепаку, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину.

Я не те, що був здивований такій постановці питання — я був просто вражений. Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і достеменно не знаючи її обставин? — розповідає колишній заступник генпрокурора.

Він відповів Венедіктовій, що підстав для такого процесуального рішення немає, а підозра буде незаконною. Генпрокурор була вкрай незадоволена позицією свого заступника.

Після цього Трепак зібрав слідчу групу і ще раз обговорив справу. За підсумками цих зборів Венедіктовій спрямували рапорт, підписаний усіма причетними до розслідування прокурорами. У ньому вони ще раз довели відсутність підстав для виконання її вказівки щодо повідомлення про підозру Стерненку.