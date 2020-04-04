«Венедиктова - ошибка Зеленского»: Экс-заместитель генпрокурора Трепак рассказал об отставке, делах Гандзюк и Стерненка, фото — ЗН

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Назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины ее бывший заместитель Виктор Трепак считает кадровой ошибкой президента Украины.

Трепак, который пришел в Офис генпрокурора в октябре 2019 года из СБУ, сообщил в интервью УП о том, почему ушел в отставку после смены команды в ведомстве, а также о состоянии расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк и нападении на одесского активиста и блогера Сергея Стерненка.

Трепак ушел в марте в отставку после того, как во время представления двух новых заместителей Венедиктовой (Андрея Любовича и Алексея Симоненко) узнал, что больше не будет курировать работу департамента надзора за СБУ. Именно это орган занимался расследованием дел Гандзюк и Стерненка.

Трепак убежден, что с увольнением Рябошапки и назначением Венедиктовой президент Зеленский допустил кадровую ошибку. Он считает, что решения нового главы Офиса генпрокурора связаны с его независимостью как прокурора и тем, что на него «нельзя нажать».

Глава государства, если он на самом деле стремится обеспечить правопорядок, должен быть заинтересован в том, чтобы генпрокурор был принципиальным и компетентным, а не полностью «своим» (верным). У Януковича был «тристапроцентно свой» Пшонка. Где теперь Янукович и его Пшонка? Все генпрокуроры при Порошенко были, образно говоря, продолжением рук Петра Алексеевича. И что в результате? — рассказал Трепак.

Он объяснил, что не ушел в отставку сразу после своего бывшего шефа Руслана Рябошапки, надеясь, что курс на реформирование прокуратуры останется неизменным, а Рябошапка и Венедиктова — формально из одной политической команды.

Хотя, как оказалось, нет там никакой команды — есть только интересы определенных лиц и определенных групп, — рассказал Трепак.

Кроме того, он стремился довести до конца дело об убийстве Гандзюк. Трепак утверждает, что Офис генпрокурора фактически вышел на финишную прямую — на основного заказчика. Следователи пошли дорогой Гандзюк — подняли все дела о преступлениях, которые она разоблачала как общественный активист. Когда они увидели, что и кто объединяет все преступления, то вырисовалась преступная организация, которая действовала на территории Херсонской области.

Трепак считает, что если дальше прокурорам не будут мешать, то они надлежащим образом процессуально закрепят и примут соответствующие процессуальные решения. А вот относительно нового рывка по делу экс-заместитель генпрокурора сомневается.

В любом случае заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже «накрывать стол» тем, кто добился таких изменений в организации расследования этого дела, — рассказал Трепак.

Трепак имел отношение и к расследованию дела о нападении на одесского активиста Стерненка. Во время третьего нападения на него одного из хулиганов Стерненко убил.

Трепак конфликтовал с Венедиктовой из-за этого дела. Она уже во время первого разговора со своим заместителем сказала, что нужно немедленно сообщить Стерненку о подозрении в совершении преступления.

Я не то, что был удивлен такой постановкой вопроса, я был просто поражен. Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств? — рассказывает бывший заместитель генпрокурора.

Он ответил Венедиктовой, что оснований для такого процессуального решения нет, а подозрение будет незаконным. Генпрокурор была крайне недовольна позицией своего заместителя.

После этого Трепак собрал следственную группу и еще раз обсудил дело. По итогам этих сборов Венедиктовой направили рапорт, подписанный всеми причастными к расследованию прокурорами. В нем они еще раз доказали отсутствие оснований для выполнения ее указания относительно сообщения о подозрении Стерненку.