Венедиктова: Стерненко будет объявлено подозрение в убийстве в любом случае

Ирина Венедиктова. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n136356-venediktova-sternenko-podozrenie-v-ubiystve-budet-obyavleno-v-lubom-sluchae.html

Ракурс

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение в убийстве одесскому активисту Сергею Стерненко будет объявлено в любом случае. Но перед этим следователи и прокуроры должны квалифицировать преступление.

Следователи и прокуроры должны установить, было это убийство или убийство при превышении пределов самозащиты, заявила Венедиктова в интервью «Украинской правде».

Генпрокурор сообщила, что в настоящее время проводится работа по установлению деталей преступления, чтобы дать ему правовую оценку. Стерненко могут обвинить по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) или по ст. 118 УК Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны).

Венедиктова заявила, что выводы относительно квалификации преступления должны сделать следователи и прокуроры, а не генеральный прокурор. Решение о квалификации дела будет выноситься также на основании экспертизы, результаты которой только пришли.

Также генпрокурор считает дело Стерненко резонансным, так как оно касается защиты активистов.

Дело Стерненко расследуется уже два года, но рано или поздно расследование будет закончено и вынесен вердикт суда, заявила Венедиктова.

Как ранее писал «Ракурс», Стерненко в мае 2018 года смертельно ранил ножом одного из нападавших на него мужчин. Активист сначала утверждал, что он защищался и нанес удар ножом, который отобрал у нападающего. Однако, есть причины подозревать, что Стерненко убил нападавшего собственным ножом.