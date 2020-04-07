В Киеве зафиксирован новый случай смерти от коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n136357-koronavirus-v-kieve-zaboleli-esche-12-chelovek-umer-36-letniy-mujchina-klichko-video.html

Ракурс

В Киеве официально подтверждены уже 279 случаев коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки заболели 12 человек, из них четверо детей — две девочки в возрасте по три года и два мальчика в возрасте шесть и 15 лет. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Большинство случаев инфицирования произошли внутри страны. Два человека госпитализированы, остальные находятся дома на самоизоляции под наблюдением врачей.

Один человек умер — это 36-летний мужчина, за жизнь которого две недели боролись медики. Он был подключен к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом. Однако, в связи с тем, что у больного были очень поражены легкие, спасти его жизнь не удалось, отметил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что в связи с ситуацией с коронавирусом уже выписаны 574 административных протокола. При этом в бюджет уже взыскали 91 тыс. грн.

Также открыто одно уголовное производство по постановке лица в опасность заражения коронавирусом и три уголовных производства за нарушение правил карантина.

Кроме того, Кличко сообщил, что медицинские учреждения Киева уже получили для лечения коронавируса противомалярийные лекарства, которые используют по всему миру.

Напомним, в Украине в целом уже зафиксированы 1 тыс. 462 случая коронавируса.