Премьер Новой Зеландии разрешила работать во время карантина зубной фее и пасхальному кролику, фото — w-dog.ru

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Ракурс

Карантин в стране не может стать причиной не праздновать детям Пасху или не следить за своими зубами. Премьер Новой Зеландии объяснила детям, как пасхальный кролик и зубная фея будут работать во время эпидемии коронавируса.

Джасинда Ардерн официально разрешила им работать в условиях карантина. Премьер-министр Новой Зеландии назвала кролика и фею работниками важнейших профессий, пишет New Zealand Herald.

Как вы можете представить, в это время они очень заняты. Я обращаюсь к детям Новой Зеландии: если пасхальный кролик не сможет добраться до вашего дома, вы должны понимать, что в такой момент кролику сложно успевать везде, — обратилась Ардерн к детям страны.

Она попросила родителей помочь сказочному персонажу и нарисовать яйца на своих окнах.

Помогите детям по соседству с охотой на яйца, — добавила премьер.

Карантин в Новой Зеландии ввели с 26 марта. В стране зарегистрировали более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

Зубная фея — сказочная фигура, которая ночью забирает молочный зуб, выпавший у ребенка, и кладет под подушку монетку. Пасхальный кролик — один из атрибутов Пасхи в западной традиции. Он приносит детям яйца и прячет их, а дети должны их найти.

«Ракурс» сообщал, что Австрия намерена открыть магазины, а Дания — школы и детсады. Смягчение карантина в Австрии запланировали со вторника, 14 апреля, после праздника Пасхи (в этом году католики и протестанты отмечают Пасху 12 апреля, тогда как православные — 19 апреля).