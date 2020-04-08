На Дніпропетровщині причиною спалаху COVID-19 стали збори баптистів

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Коронавірусом в Україні інфіковані понад 1,4 тис. осіб. У Дніпропетровській області зафіксовано 41 випадок інфікування, 21 з них — в одному місті.

У місті Першотравенськ Дніпропетровської області коронавірус підтверджений у 21 чоловік. З 9.00 середи, 8 квітня, в’їзд і виїзд з населеного пункту будуть обмежені. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації.

Обмеження стосуватимуться всіх транспортних засобів за винятком «стратегічно важливого транспорту — вантажівок з продуктами, медикаментами, автобусів, що перевозять працівників підприємств».

Як заявив голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник, осередком поширення інфекції стали збори представників баптистської церкви. За його словами, там зібралися кілька сотень людей, поліція їх усіх встановила. Він також додав, що двоє людей намагалися втекти в Дніпро після того, як підписали угоду про самоізоляцію. Їх затримали і оштрафували.

Тим часом у так званій ДНР зафіксований перший летальний випадок від коронавірусу, але бойовики це приховують. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними міністерства, інфікований помер 4 квітня у м. Амвросіївка. Але дані про смерть приховуються, його медичну документацію вилучили.

А в Миколаївській області Міністерство охорони здоров’я перевірить, чи правильно там роблять тести на коронавірус, адже це єдина область, де досі не зафіксовані випадки інфікування.

Нагадаємо, в Рівному у трьох співробітників СБУ підтверджений факт інфікування COVID-19.