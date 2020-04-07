Правки до антиколомойського закону: «слуга» звернувся до Книги рекордів України і розповів, як фракція обійде пастку, фото — "24 канал"

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Антиколомойський закон про націоналізовані банки може увійти в історію України. Так принаймні вважає нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура, який спрямував звернення в Книгу рекордів України. Він також розповів, як монобільшість обійде пастку правок, яку для парламента і президента заготували декілька нардепів зі «Слуги народу».

У зверненні до Книги рекордів України нардеп просить зафіксувати подачу рекордних для українського парламентаризму 16,5 тис. правок до закону про банки. Він нагадує, що попередні подібні рекордні процеси стосувалися правок до Виборчого кодексу та запровадження ринку землі (4,5 тис, 4 тис. 18 правок).

Цього разу в монобільшості розглядають два способи обійти правки. Качура в ефірі Pavlovskiy News розповів, що існує два варіанти рішення: частина народних депутатів не буде наполягати на своїх правках або ж буде прийнято якийсь інший альтернативний законопроект. Рішення ще не ухвалили. Такі варіанти Качура рекомендуватиме керівництву Ради і фракції СН.

Качура розповів, що Зеленський важко сприймає, коли представники команди, які пройшли в Раду під прапорами «Слуги народу», «вставляють палиці в переговорний процес з президентом».

Багато депутатів, в тому числі і Поляков, який подав найбільшу кількість правок, ніколи б депутатами не стали, за жодних умов, якби не президент Зеленський. Зараз блокується важливий проект просто в інтересах кількох людей в цій країні, які є акціонерами одного великого банку, який націоналізований, — розповів нардеп.

Нагадаємо, що Рада найближчим часом має ухвалити у другому читанні законопроект № 2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності». Це так званий антиколомойський закон, який унеможливлює скасування рішення про націоналізацію чи ліквідацію банку, а також його повернення колишнім власникам і виплату їм компенсації з держбюджету. Закон відкриє шлях до отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду на підтримку економіки України і боротьбу з коронавірусом.

До законопроекту внесли 16 тис. 335 правок й ухвалення закону опинилося під загрозою. Зважаючи на регламент, для їх розгляду Раді знадобиться 7,5 місяців.