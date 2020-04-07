Правки к антиколомойскому закону: «слуга» обратился в Книгу рекордов Украины и рассказал, как фракция обойдет ловушку, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n136397-pravki-k-antikolomoyskomu-zakonu-sluga-obratilsya-v-knigu-rekordov-ukrainy-i-rasskazal-kak.html

Ракурс

Антиколомойский закон о национализированных банках может войти в историю Украины. Так по крайней мере считает нардеп от «Слуги народа» Александр Качура, который направил обращение в Книгу рекордов Украины. Он также рассказал, как монобольшинство обойдет ловушку поправок, которую для парламента и президента заготовили несколько нардепов «Слуги народа».

В обращении в Книгу рекордов Украины нардеп просит зафиксировать подачу рекордных для украинского парламентаризма 16,5 тыс. поправок в закон о банках. Он напоминает, что предыдущие подобные рекордные процессы касались поправок в Избирательный кодекс и внедрения рынка земли (4,5 тыс, 4 тыс. 18 поправок).

На этот раз в монобольшинстве рассматривают два способа обойти правки. Качура в эфире Pavlovskiy News рассказал, что существует два варианта решения: часть народных депутатов не будет настаивать на своих правках или будет принят какой-то другой альтернативный законопроект. Решение еще не принято. Такие варианты Качура будет рекомендовать руководству Рады и фракции СН.

Качура рассказал, что Зеленский тяжело воспринимает, когда представители команды, которые прошли в Раду под флагами «Слуги народа», «вставляют палки в переговорный процесс с президентом».

Многие депутаты, в том числе и Поляков, подавший наибольшее количество правок, никогда депутатами не стали бы, ни при каких условиях, если бы не президент Зеленский. Сейчас блокируется важный проект просто в интересах нескольких человек в этой стране, которые являются акционерами одного крупного банка, который национализирован, — рассказал нардеп.

Напомним, что Рада в ближайшее время должна принять во втором чтении законопроект № 2571-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности». Это так называемый антиколомойский закон, который делает невозможным отмену решения о национализации или ликвидации банка, а также его возвращение бывшим владельцам и выплату им компенсации из госбюджета.

Закон откроет путь к получению кредита от Международного валютного фонда на поддержку экономики Украины и борьбу с коронавирусом. В законопроект внесли 16 тыс. 335 поправок и принятие закона оказалось под угрозой. Учитывая регламент, для их рассмотрения Раде понадобится 7,5 месяцев.