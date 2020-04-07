"Антиколомойский закон": олигарх назвал депутатов, которые тормозят банковский закон, патриотами, фото — Цензор

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«Антиколомойский» закон о национализированных банках является антиукраинским, а депутаты, которые внесли несколько тысяч поправок к нему, являются сторонниками Украины.

Такое мнение высказал бизнесмен Игорь Коломойский, комментируя «антиколомойский» законопроект и действия депутатов, которые тормозят рассмотрение этого документа.

Это антиукраинской закон, торговля суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих, — ответил Коломойский на вопросы НВ.

Он утверждает, что никого из нардепов не просил вносить многочисленные правки, а внефракционного депутата Антона Полякова, который является лидером по количеству правок (6 тыс.), назвал нардепом, которого «исключили из СН за то, что он говорил правду».

На вопрос относительно вероятного дефолта в случае непринятия закона о банках Коломойский ответил, что «он за реструктуризацию долгов». Бизнесмен дистанцировался от Банковой, заявив, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским «антиколомойский законопроект».

Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука, — ответил олигарх.

Напомним, что 30 марта Рада приняла законопроект о национализированных банках, поданный правительством. Его принятие — одно из требований Международного валютного фонда для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Правительственный законопроект исключает отмену решения НБУ о национализации или ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам. Если Рада примет его в целом, Коломойский не сможет получить ни «ПриватБанк», ни компенсацию за него.

6 апреля группа депутатов внесла в документ более 16 тыс. поправок к «антиколомойскому» законопроекту. В частности, более 6 тыс. поправок внес внефракционный депутат Антон Поляков. По несколько тысяч или сотен дополнений зарегистрировали также депутаты СН, избранные по мажоритарным округам в Киевской области (Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда), а также мажоритарщики из Днепропетровской области Дмитрий Черный и Сергей Демченко.