"Антиколомойський закон": олігарх назвав депутатів, які гальмують банківський закон, патріотами, фото — Цензор

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«Антиколомойський» закон про націоналізовані банки є антиукраїнським, а депутати, які внесли декілька тисяч правок до нього, є симпатиками України.

Таку думку висловив бізнесмен Ігор Коломойський, коментуючи «антиколомойський» законопроект і депутатів, які гальмують розгляд цього документу.

Це антиукраїнський закон, торгівля суверенітетом і Конституцією за 30 срібняків, правда, дуже дорогих, — відповів Коломойський на питання НВ.

Він переконує, що нікого з нардепів не просив вносити численні правки, а позафракційного депутата Антона Полякова, який є лідером за кількістю правок (6 тис.), назвав нардепом, якого «виключили зі СН за те, що він говорив правду».

На запитання щодо ймовірного дефолту у випадку неприйняття закону про банки Коломойський відповів, що він за реструктуризацію боргів. Бізнесмен дистанціювався від Банкової, заявивши, що не обговорював із президентом Володимиром Зеленським «антиколомойський законопроект».

Люди вибрали свій шлях, це шлях в нікуди, що показав досвід попередників: Яценюка, Порошенка, Гройсмана і Гончарука, — відповів олігарх.

Нагадаємо, що 30 березня Рада ухвалила законопроект про націоналізовані банки, поданий урядом. Його ухвалення — одна з вимог Міжнародного валютного фонду для продовження подальшої співпраці з Україною.

Урядовий законопроект унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію чи ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам. Якщо Рада прийме його в цілому, Коломойський не зможе отримати ані «ПриватБанк», ані компенсацію за нього.

6 квітня група депутатів внесла в документ понад 16 тис. правок до «антиколомойського» законопроекту. Зокрема, понад 6 тис. правок вніс позафракційний депутат Антон Поляков. По декілька тисяч чи сотень доповнень зареєстрували також депутати СН, обрані за мажоритарними округами у Київській області (Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Дунда), а також мажоритарники з Дніпропетровської області Дмитро Чорний і Сергій Демченко.