Коронавірус в Україні: держструктури вже витратили майже 1 млрд грн на закупівлях для боротьби з COVID-19

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Коронавірус в Україні допоможе подолати медичне обладнання та матеріали, які були придбані у період з 20 березня по 4 квітня державними структурами. Як інформує прес-служба ProZorro, за два тижні в Україні закупили товарів для запобігання поширення COVID-19 на загальну суму 952 млн грн.

Державні замовники у цей період найбільше закуповували: медичне обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо (190,15 млн грн.) медичні матеріали, зокрема рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо (147,12 млн грн.) обладнання для анестезії та реанімації, зокрема кисневі концентратори та інше (116,04 млн грн.), — йдеться у повідомленні.

Ці три категорії займають майже половину від загальної суми «антивірусних» закупівель. Окрім цього, до топ-3 закупівель проти COVID-19 також входить придбання Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва послугу забезпечення автотранспортом медзакладів. Додатково КМДА закупило системи дистанційного вимірювання температури тіла у ТОВ «ІНТЕВРО». Разом з тим, у ProZorro додали, що за цією закупівлею здійснюється перевірка.

Також Центр обслуговування підрозділів Нацполіції України закупив у Казенного науково-виробничого об'єднання «Форт» МВС України медичні рукавички і маски.

Нагадаємо, 29 березня уряд спростив процедуру здійснення закупівель товарів для боротьби з коронавірусом. Тепер такі тендери можна проводити впродовж одного дня.