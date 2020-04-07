Гроші «слуг народу»: в НАЗК не бачили заяву партії влади про відмову від держфінансування, фото — Дело

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Партія «Слуга народу» продовжить отримувати гарантоване державою фінансування. Заява партії, очільник якої наприкінці березня заявляв про відмову від грошей держави, не надходила в Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У відповіді на запит ЗМІ, в НАЗК розповіли, що погодити таку відмову не дозволяє закон. Від дня, коли голова СН Олександр Корнієнко обіцяв відмовитися від грошей бюджету до кінця 2020 року, минув тиждень, але відповідна заява партії в НАЗК не надійшла, повідомляє Bihus.Info.

Корнієнко заявляв, що гроші краще віддати медикам чи спрямувати у стабілізаційний фонд і закликав колег у Раді зробити те ж саме.

Але станом на 3 квітня до НАЗК така заява СН не надходила. Про це йдеться у відповіді відомства на запит журналістів. Це нацагентство розглядає заяви про відмову від фінансування.

В НАЗК пояснили, що закон не передбачає виконання того, що обіцяв Корнієнко, оскільки відмовитись від фінансування тільки на рік неможливо. Гроші отримуються на період від виборів до виборів.

Національне агентство підготує звернення до Міністерства фінансів про зменшення відповідного бюджетного призначення. Але наслідком цього є припинення державного фінансування партії не лише на один рік, а загалом на весь період такого фінансування, — йдеться у відповіді НАЗК.

Спрямувати гроші держави до стабілізаційного фонду також неможливо, бо державне фінансування можна спрямувати тільки на статутну діяльність політичних партій, а благодійність нею не є.

У першому кварталі 2020 року «Слуга народу» отримав від держави 35 млн грн. В Україні гроші з бюджету отримують партії, які на парламентських виборах подолали 5% бар'єр.

У 2020 році на них претендують п’ять парламентських партій — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос». Це коштуватиме бюджету понад 280 млн грн. СН отримає понад 140,5 млн.