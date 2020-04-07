Деньги «слуг народа»: в НАПК не видели заявление партии власти об отказе от госфинансирования, фото — Дело

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Ракурс

Партия «Слуга народа» продолжит получать гарантированное государством финансирование. Заявление партии, глава которой в конце марта сообщал об отказе от денег государства, не поступало в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

В ответе на запрос СМИ, в НАПК рассказали, что согласовать такой отказ не позволяет закон. Со дня, когда председатель СН Александр Корниенко обещал отказаться от денег бюджета до конца 2020 года, прошла неделя, но соответствующее заявление партии в НАПК не поступило, сообщает Bihus.Info.

Корниенко заявлял, что деньги лучше отдать медикам или направить в стабилизационный фонд, он призвал коллег в Раде сделать то же самое.

Но по состоянию на 3 апреля в НАПК заявление СН не поступило. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналистов. Это нацагентство рассматривает заявления об отказе от финансирования.

В НАПК объяснили, что закон не предусматривает выполнения того, что обещал Корниенко, поскольку отказаться от финансирования только на год невозможно. Деньги получаются на период от выборов до выборов.

Национальное агентство подготовит обращение в Министерство финансов об уменьшении соответствующего бюджетного назначения. Но следствием этого является прекращение государственного финансирования партии не только на один год, а в целом на весь период такого финансирования, — говорится в ответе НАПК.

Направить деньги государства в стабилизационный фонд также невозможно, поскольку государственное финансирование можно направить только на уставную деятельность политических партий, а благотворительность ею не является.

В первом квартале 2020 года «Слуга народа» получила от государства 35 млн грн. В Украине деньги из бюджета получают партии, которые на парламентских выборах преодолели 5% барьер.

В 2020 году на них претендуют пять парламентских партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос». Это обойдется бюджету в 280 млн грн. СН получит более 140,5 млн.