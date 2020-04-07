Коронавирус в Украине: госструктуры уже потратили почти 1 млрд грн на закупки для борьбы с COVID-19

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Коронавирус в Украине помогут преодолеть медицинские материалы и оборудование, которые были приобретены в период с 20 марта по 4 апреля государственными структурами. Как сообщает пресс-служба ProZorro, за две недели в Украине закупили товаров для предотвращения распространения COVID-19 на общую сумму 952 млн грн.

Государственные заказчики в этот период больше закупали: медицинское оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, мониторы пациента и т. д. (190, млн грн), медицинские материалы, в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.д. (147,12 млн грн), оборудование для анестезии и реанимации, в частности кислородные концентраторы и другое (116,04 млн грн), — говорится в сообщении.

Эти три категории занимают почти половину от общей суммы «антивирусных» закупок. Кроме этого, в топ-3 закупок против COVID-19 также входит приобретение Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева услуги обеспечения автотранспортом медучреждений. Дополнительно КГГА закупило системы дистанционного измерения температуры тела у ООО «ИНТЕВРО». Вместе с тем, в ProZorro сообщили о проведении проверки относительно последней закупки.

Также Центр обслуживания подразделений Нацполиции Украины закупил у Казенного научно-производственного объединения «Форт» МВД Украины медицинские перчатки и маски.

Напомним, 29 марта правительство упростило процедуру осуществления закупок товаров для борьбы с коронавирусом. Теперь такие тендеры можно проводить в течение одного дня.