Антиколомойский закон срывают в Раде: для рассмотрения 16 тыс. поправок понадобится 7,5 месяцев

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Верховная Рада в ближайшее время должна принять во втором чтении законопроект № 2571-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (так называемый антиколомойский закон, который делает невозможными отмену решения о национализации или ликвидации банка и его возвращение бывшим владельцам либо выплату им компенсации из госбюджета), поскольку это откроет путь к получению нескольких миллиардов гривен кредита от Международного валютного фонда для поддержки экономики Украины и борьбы с коронавирусом.

Однако принятие этого закона оказалось под угрозой многомесячного затягивания, что уже сейчас может повлечь срыв договоренностей с МВФ и вовсе заблокировать работу Рады, лишив ее возможности принимать другие законопроекты. В частности, речь идет о рекордных 16 тыс. 335 поправках к банковскому документу, которые подали народные депутаты за последние несколько дней. Учитывая регламент, для их рассмотрения Раде понадобится 7,5 месяцев.

Лидерами по количеству поданных поправок к антиколомойскому законопроекту стали исключенный из «Слуги народа» нардеп Антон Поляков, член фракции «За будущее» Виктор Бондарь, «слуги» Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Дубинский, Дмитрий Черный, Олег Дунда и Сергей Демченко. Именно они инициируют внесение более 13 тыс. поправок. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook замглавы парламентского комитета по вопросам финансов Ярославом Железняком.

Комментируя ситуацию, Поляков, отличившийся подачей 6033 поправок к законопроекту, заявил, что таким образом стремится уберечь банковскую систему «от возможного произвола топ-чиновников». Нардеп якобы разглядел в принятом в первом чтении законопроекте нормы, которые превратят Украину в так называемую «банановую республику».

В свою очередь Василевская-Смаглюк, которой неофициально приписывают отстаивание интересов олигарха Игоря Коломойского, ранее владевшего «ПриватБанком», заявила, что подала 1,5 тыс. поправок для приведения документа в соответствие с ее альтернативным законопроектом о национализированных банках.

Нардеп утверждает, что ее правки касаются внесения изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы, а также Кодексы об административных правонарушениях и административном судопроизводстве, а идеологию законопроекта они не меняют.

Мы пишем проект закона под одного человека, а все эти кодексы ломаем. Возникает очень много противоречий. Последствия этого законопроекта будут не только для Коломойского, — отметила Василевская-Смаглюк в комментарии НВ, уточнив, что говорит о всех экс-владельцах спорных банков.

При этом она убеждена, что 16 тыс. поправок нардепов не заблокируют антиколомойський законопроект, поскольку законодательством предусмотрена возможность его принятия без рассмотрения правок. Для этого, по словам Василевской-Смаглюк, нужно лишь собрать «226 голосов за проведение процедуры».

Между тем политолог Вадим Денисенко подсчитал, что в среднем каждая правка рассматривается две минуты. Таким образом, на рассмотрение всех поданных поправок уйдет до 30 тыс. минут. Нардепы работают по семь часов, то есть им понадобится более 62 рабочих дней, чтобы пройти все депутатские инициативы к банковскому законопроекту. При этом сессионная неделя ВР длится четыре дня (со вторника по пятницу) дважды в месяц. Учитывая это, нардепам понадобится до 7,5 месяцев, чтобы перейти к принятию «антиколомойського закона» во втором чтении.

В это время работа Рады будет фактически заблокирована, то есть невозможно будет решать другие неотложные вопросы, не прерывая предусмотренную регламентом процедуру рассмотрения поправок. Поэтому, по словам Денисенко, возможны следующие сценарии развития событий:

нарушение регламента и голосование за все правки одновременно (как в свое время принимали языковой закон Колесниченко-Кивалова, что позволило отменить его через Конституционный суд, но лишь спустя шесть лет);

провал законопроекта и угроза потери финансовой помощи от МВФ;

рассмотрение законопроекта по полной процедуре, но с проведением внеочередных сессий ВР для решения других вопросов;

блокирование работы парламента и перспектива внеочередных парламентских выборов.

Также СМИ предполагают, что власти могут попытаться договориться с Коломойским за щедрые «отступные», чтобы он отказался от претензий по «ПриватБанку», а подавляющее большинство нардепов отозвало свои поправки к антиколомойскому закону. Не исключен и вариант переговоров о реструктуризации внешнего долга Украины и изменения экономической политики.

Сам же Коломойский сегодня заявил, что никого не просил о правки к банковскому законопроекту, который может заблокировать его претензии по «ПриватБанку». Этот документ он назвал антиукраинским и неконституционным, а депутатов, тормозящих его принятие, — патриотами.

Также Коломойский добавил, что считает нужным начать реструктуризацию долгов Украины.

Как известно, парламент принимал законопроект № 2571-д в первом чтении на внеочередном заседании в конце марта в присутствии президента Владимира Зеленского.