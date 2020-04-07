Антиколомойський закон зривають у Раді: для розгляду 16 тис. поправок знадобиться 7,5 місяців

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Верховна Рада найближчим часом має ухвалити у другому читанні законопроект № 2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (так званий антиколомойський закон, який унеможливлює скасування рішення про націоналізацію чи ліквідацію банку, а також його повернення колишнім власникам і виплату їм компенсації з держбюджету), оскільки це відкриє шлях до отримання кількох мільярдів гривень кредиту від Міжнародного валютного фонду на підтримку економіки України і боротьбу з коронавірусом.

Проте ухвалення цього закону опинилося під загрозою багатомісячного затягування, що вже зараз може спричинити зрив домовленостей із МВФ і взагалі заблокувати роботу Ради, позбавивши її можливості ухвалювати інші законопроекти. Зокрема, йдеться про рекордні 16 тис. 335 поправок до банківського документу, які подали народні депутати за останні кілька днів. Зважаючи на регламент, для їх розгляду Раді знадобиться 7,5 місяців.

Лідерами за кількістю поданих правок до антиколомойського законопроекту є виключений зі «Слуги народу» нардеп Антон Поляков, член фракції «За майбутнє" Віктор Бондар, «слуги» Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський, Дмитро Чорний, Олег Дунда та Сергій Демченко. Саме вони ініціюють внесення понад 13 тис. правок. Про це свідчить статистика, оприлюднена у Facebook заступником очільника парламентського комітету з питань фінансів Ярославом Железняком.

Коментуючи ситуацію, Поляков, який відзначився подачею 6033 поправок до законопроекту, заявив, що таким чином прагне вберегти банківську систему «від можливого свавілля топ-чиновників». Нардеп нібито розгледів в ухваленому в першому читанні законопроекті норми, що перетворять Україну на так звану «бананову республіку».

У свою чергу Василевська-Смаглюк, якій неофіційно приписують відстоювання інтересів олігарха Ігоря Коломойського, котрий раніше володів «ПриватБанком», заявила, що подала 1,5 тис. поправок задля приведення документу у відповідність до свого альтернативного законопроекту про націоналізовані банки.

Нардеп стверджує, що її правки стосуються внесення змін до Господарського і Цивільного кодексів, а також Кодексів про адміністративні правопорушення й адміністративне судочинство, а ідеологію законопроекту не змінюють.

Ми пишемо проект закону під одну людину, а всі ці кодекси ламаємо. Виникає дуже багато суперечностей. Наслідки цього законопроекту будуть не лише для Коломойського, — зазначила Василевська-Смаглюк у коментарі НВ, уточнивши, що говорить про всіх екс-власників спірних банків.

При цьому вона переконана, що 16 тис. поправок нардепів не заблокують антиколомойський законопроект, бо законодавством передбачено можливість його ухвалення без розгляду правок. Для цього, за словами Василевської-Смаглюк, треба лише зібрати «226 голосів за проведення процедури».

Між тим політолог Вадим Денисенко підрахував, що в середньому кожна правка розглядається дві хвилини. Таким чином на розгляд усіх поданих поправок піде до 30 тис. хвилин. Нардепи працюють по сім годин, тобто їм знадобиться понад 62 робочі дні, аби пройти всі депутатські ініціативи до банківського законопроекту. При цьому сесійний тиждень ВР становить чотири дні (з вівторка по п’ятницю) і відбувається двічі на місяць. З огляду на це, нардепам знадобиться до 7,5 місяців, аби перейти до ухвалення «антиколомойського закону» в другому читанні.

На цей час робота Ради буде фактично заблокована, тобто неможливо буде вирішувати решту нагальних питань, не перериваючи передбачену регламентом процедуру розгляду поправок. Тому, за словами Денисенка, можливі такі сценарії розвитку подій:

порушення регламенту й голосування за всі правки одночасно (як свого часу ухвалювався мовний закон Колесніченка-Ківалова, що дозволило скасувати його через Конституційний суд, але аж через шість років);

провал законопроекту і загроза втрати фіндопомоги від МВФ;

розгляд законопроекту за повною процедурою, але з проведенням позачергових сесій ВР для вирішення інших питань;

блокування роботи парламенту і перспектива позачергових парламентських виборів.

Також ЗМІ припускають, що влада може спробувати домовитися з Коломойським за щедрі «відступні», аби він відмовився від претензій щодо «ПриватБанку, а переважна більшість нардепів відкликала свої поправки до антиколомойського закону. Не виключений і варіант переговорів щодо реструктуризації зовнішнього боргу України та зміни економічної політики.

Сам же Коломойський сьогодні заявив, що нікого не просив про правки до банківського законопроекту, який може заблокувати його претензії щодо «ПриватБанку». Цей документ він назвав антиукраїнським і неконституційним, а депутатів, які гальмують його ухвалення, — патріотами.

Також Коломойський додав, що вважає за потрібне розпочати реструктуризацію боргів Україною.

Як відомо, парламент ухвалював законопроект № 2571-д у першому читанні на позачерговому засіданні наприкінці березня в присутності президента Володимира Зеленського.