В Днепропетровской области причиной вспышки COVID-19 стало собрание баптистов

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Ракурс

Коронавирусом в Украине инфицированы более 1,4 тыс. человек. В Днепропетровской области зафиксирован 41 случай инфицирования, 21 из них — в одном городе.

В городе Першотравенск Днепропетровской области коронавирус подтвержден у 21 человека. С 9.00 среды, 8 апреля, въезд и выезд из населенного пункта будут ограничены. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Ограничения будут касаться всех транспортных средств за исключением «стратегически важного транспорта — грузовиков с продуктами, медикаментами, автобусов, перевозящих работников предприятий».

Как заявил председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык, очагом распространения инфекции стало собрание представителей баптистской церкви. По его словам, там собралось несколько сотен человек, полиция их всех установила. Он также добавил, что двое человек пытались сбежать в Днепр после того, как подписали соглашение о самоизоляции. Их задержали и оштрафовали.

Тем временем в так называемой ДНР зафиксирован первый летальный случай от коронавируса, но боевики это скрывают. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным министерства, инфицированный умер 4 апреля в г. Амвросиевка. Но данные о смерти скрываются, его медицинскую документацию изъяли.

А в Николаевской области Министерство здравоохранения проверит, правильно ли там делают тесты на коронавирус, ведь это единственная область, где до сих пор не зафиксированы случаи инфицирования.

Напомним, в Ровно у троих сотрудников СБУ подтвержден факт инфицирования COVID-19.