Пожежа в Чорнобилі триває: вогонь охопив нову територію

Пожежа в Чорнобилі триває. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n136400-pojeja-v-chornobyli-tryvaie-vogon-ohopyv-novu-terytoriu.html

Ракурс

Пожежа в Чорнобилі не згасає. Триває ліквідація пожежі на території Котовського лісництва, вогонь охопив нові квартали.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня горить трав’яний настил та лісова підстилка між селищами Поліське, Тараси та Володимирівка, а саме у 7, 8, 9, 10, 11, 16 та 17 кварталах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятівники зазначають, що наразі розповсюдження пожежі на зазначеній території немає. Також близько 6.00 пожежники ліквідували вогонь на площі 4 га поблизу с. Рудня Осошня (58, 77 та 79 квартали) Котовського лісництва. Зазначається, що там також горіла трава та лісова підстилка.

Загалом до гасіння пожеж у Чорнобилі залучено 274 пожежників та 74 одиниці техніки, зокрема три літаки АН-32П та три вертольоти.

У ДСНС додали, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ — 0,013 мР/год, Київська область — в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год). Також не змінився і рівень випромінювання у м. Чорнобиль — 0,021 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.

Як писав «Ракурс», екологи розповіли, чим загрожують наслідки пожежі в Чорнобилі. Зокрема в. о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов визнав, що пожежа призвела до підвищення радіаційного фону в зоні відчуження. Також під час пожежі в повітря здіймаються аерозолі, які є шкідливими самі по собі і можуть містити в собі радіаційно забруднені частки.