Карантин в Україні: з обсервації на Херсонщині утекли 15 приїжджих з окупованого Криму

З обсервації утекли 15 осіб

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З пункту обсервації у Каланчацькому районі Херсонської області утекли 15 осіб, які прибули з тимчасово окупованого Криму.

Щодо них складено адмінпротокол, за порушення правил обсервації їм доведеться сплатити 17 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Зазначається, що з окупованої території через пункт пропуску «Каланчак» прибули 20 осіб, яких розмістили до центру обсервації. Проте після проведеного медичного обстеження 15 дорослих та двоє дітей відмовилися проходити обсервацію та самовільно залишили центр.

Свої дії вони мотивували тим, що дотримуватимуться самоізоляції, повернувшись додому, зазначають у поліції. Більшість з цих осіб із Західної України та з Дніпропетровської області.

Відділам поліції за місцем їх проживання передана інформація для подальшого контролю за виконанням умов самоізоляції.

У поліції наголошують, що всі, хто повернувся з-за кордону, мають проходити обов’язкову 14-денну обсервацію.

Порушники режиму будуть сплачувати штраф від 17 тис. до 34 тис. грн, — зазначають у прес-службі поліції.

Нагадаємо, У Чернігівській області нещодавно від коронавірусу помер чоловік, який намагався втекти з лікарні.