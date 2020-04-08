Кішка. Фото: Live24.ru

https://racurs.ua/ua/n136442-domashni-koty-mojut-hvority-na-koronavirus-i-buty-perenosnykamy-infekciyi.html

Ракурс

Коронавірус поширюється світом швидкими темпами і медики намагаються виключити всі можливості інфікування смертельною хворобою. Британські ветеринари рекомендують власникам домашніх тварин поки що не випускати на вулицю котів. Тварини не тільки можуть заражатися коронавірусом, а й бути переносниками інфекції.

Ще не доведено, що людина може заразитися від тварини коронавірусом, але таку ймовірність виключати не можна, пише BBC, посилаючись на Британську асоціацію ветеринарів.

На думку фахівців, не виключена можливість того, що тварини можуть заражатися коронавірусом. Крім того, на шерсті котів, які люблять гуляти самі по собі, коронавірус може жити тривалий час, як і на інших поверхнях.

У зв’язку з цим, ветеринари закликають господарів не випускати котів із дому. Крім цього, після кожного контакту зі своїми домашніми улюбленцями необхідно ретельно мити руки.

Як раніше писав «Ракурс», в зоопарку Бронкса коронавірусом заразилася тигриця на кличку Надя. Зараз тварина перебуває під наглядом ветеринарів.