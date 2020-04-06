Малайський тигр

https://racurs.ua/ua/n136291-tvaryny-tej-pid-zagrozou-koronavirus-vyyavyly-u-tygra-v-amerykanskomu-zooparku.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 виявили у тигра в зоопарку Бронкса (Нью-Йорк).

Хворобу виявили у чотирирічного малайського тигра на кличку Надя. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на некомерційну організацію Wildlife Conservation Society.

Тварину перевірили після того, як симптоми респіраторного захворювання з’явилися у кількох левів та тигрів у цьому зоопарку. Однак тестування на коронавірус провели наразі лише для Наді, оскільки її стан був найгіршим. Працівники зоопарку не хотіли піддавати всіх хворих тварин наркозу.

У Службі інспекції здоров’я тварин і рослин при USDA (APHIS) зазначають, що це перший відомий випадок інфікування тигрів коронавірусом у світі.

Симптоми хвороби у Наді почали з’являтися 27 березня. Вона могла інфікуватися від одного зі співробітників зоопарку, у котрого коронавірусна хвороба була в безсимптомній формі. Однак від кого саме, наразі не відомо. З середини березня зоопарк закритий для відвідувачів через карантин.

Інфіковані тварини наразі перебувають під наглядом ветеринарів. Очікуються, що всі вони одужають.

Нагадаємо, нещодавно китайські вчені встановили, що коти вразливі до коронавірусу SARS-CoV-2. Вони погано переносять цю інфекцію та можуть від неї померти.