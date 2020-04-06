Животные тоже под угрозой: коронавирус обнаружили у тигра в американском зоопарке

Малайський тигр

https://racurs.ua/n136291-jivotnye-toje-pod-ugrozoy-koronavirus-obnarujili-u-tigra-v-amerikanskom-zooparke.html

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Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили у тигра в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк).

Болезнь обнаружили у четырехлетнего малайского тигра по кличке Надя. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на некоммерческую организацию Wildlife Conservation Society.

Животное проверили после того, как симптомы респираторного заболевания появились у нескольких львов и тигров в этом зоопарке. Однако тестирование на коронавирус провели пока только для Нади, поскольку ее состояние было плохим. Работники зоопарка не хотели подвергать всех больных животных наркозу.

В Службе инспекции здоровья животных и растений при USDA (APHIS) отмечают, что это первый известный случай инфицирования тигров коронавирусом в мире.

Симптомы болезни у Нади начали появляться 27 марта. Она могла заразиться от одного из сотрудников зоопарка, у которого коронавирусная болезнь была в бессимптомной форме. Однако от кого именно, пока не известно. С середины марта зоопарк закрыт для посетителей из-за карантина.

Инфицированные животные сейчас находятся под наблюдением ветеринаров. Ожидается, что все они поправятся.

Напомним, недавно китайские ученые установили, что кошки чувствительны к коронавирусу SARS-CoV-2. Они плохо переносят эту инфекцию и могут от нее умереть.