ВОЗ прокомментировала информацию о том, что 15% кошек в Ухане инфицированы коронавирусом, фото — EPA

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Ракурс

Коронавирус передается человеку только от человека, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет мониторинг случаев заражения домашних животных.

Сейчас сведений о передаче инфекции от животных к человеку нет. Об этом заявил 4 апреля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Он прокомментировал сообщение из Китая о том, что примерно 15% кошек в Ухане, согласно проведенного там исследования, инфицированы коронавирусом.

Мы знаем, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью. Тем не менее на данный момент нет свидетельств того, что домашние питомцы распространяют болезнь, — констатировал Язаревич.

Он напомнил, что основной путь распространения COVID-19 — это передача от человека к человеку. Однако существует возможность того, что некоторые животные заражаются из-за тесного контакта с инфицированными людьми. В ВОЗ считают, что больные COVID-19 люди должны ограничить контакты с животными.

Ранее в электронной библиотеке bioRxiv китайские ветеринары рассказали, что собрали образцы крови у 100 бродячих и домашних кошек в Ухане и обнаружили, что примерно 15% из них заражены коронавирусом. Как заразились бродячие коты, ученые пока сказать не могут.

В феврале этого года «Ракурс» сообщал, что коронавирус SARS-Cov-2, первые случаи инфицирования которым были зафиксированы в декабре 2019 году в китайском городе Ухань, мог иметь промежуточных хозяев среди пока неидентифицированных домашних, диких или одомашненных диких животных, прежде чем передаться людям от летучих мышей, которые считаются наиболее вероятным естественным источником этого заболевания.