У ВООЗ прокоментували інформацію про те, що 15% кішок в Ухані інфіковані коронавірусом, фото — EPA

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Ракурс

Коронавірус передається людині тільки від людини, але Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) веде моніторинг випадків зараження домашніх тварин.

Наразі відомостей про передачу інфекції від тварин до людини немає. Про це заявив 4 квітня офіційний представник ВООЗ Тарік Язаревич. Він прокоментував повідомлення з Китаю про те, що приблизно 15% кішок в Ухані, відповідно до проведеного там дослідження, інфіковані коронавірусом.

Ми знаємо, що домашні тварини пацієнтів з COVID-19 в окремих випадках заражені цією хворобою. Тим не менше на даний момент немає свідчень того, що домашні вихованці поширюють хворобу, — констатував Язаревич.

Він нагадав, що основний шлях поширення COVID-19 — це передача від людини до людини. Однак існує можливість того, що деякі тварини заражаються через тісний контакт з інфікованими людьми. У ВООЗ вважають, що хворі COVID-19 люди повинні обмежити контакти з тваринами.

Раніше в електронній бібліотеці bioRxiv китайські ветеринари розповіли, що зібрали зразки крові у 100 бродячих і домашніх котів в Уханьі і виявили, що приблизно 15% з них заражені коронавірусом. Як саме заразилися бродячі коти, вчені поки сказати не можуть.

У лютому цього року «Ракурс» повідомляв, що коронавірус SARS-Cov-2, перші випадки інфікування яким були зафіксовані в грудні 2019 року в китайському місті Ухані, міг мати проміжних господарів серед наразі неідентифікованих домашніх, диких чи одомашнених диких тварин, перш ніж передатися людям від кажанів, котрі вважаються найбільш ймовірним природним джерелом цього захворювання.