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Коронавирус продолжает распространяться по миру, фото: WAMU
Террористы ИГИЛ объявили коронавирус «солдатом Аллаха»https://racurs.ua/n136445-terroristy-igil-obyavili-koronavirus-soldatom-allaha-foto.htmlРакурс
Террористическая организация «Исламское государство» объявила коронавирус SARS-CoV-2 «солдатом Аллаха».
Эпидемию коронавируса пропаганда террористов подает как проявление «гнева Бога на Запад», сообщает издание The Sun.
Соответствующие утверждения содержатся в опубликованных террористами в интернете плакатах на эту тему. Также на них содержатся призывы к сторонникам воспользоваться пандемией.
Ударь по ним, когда они меньше всего ожидают, — призывает надпись на двух вариантах плакатов, где в качестве фона используются фотографии Лондона и Чикаго.
Стоит добавить, что террористы «Исламского государства» не впервые обращаются к теме коронавируса. В конце марта они призвали Аллаха «усилить муки неверных от коронавируса» и утверждали, что бог послал эту болезнь на мир как наказание за идолопоклонство.
Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня использовал коронавирус как повод, чтобы присвоить России часть истории Украины.
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