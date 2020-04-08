Террористы ИГИЛ объявили коронавирус «солдатом Аллаха»

Коронавирус продолжает распространяться по миру, фото: WAMU

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Террористическая организация «Исламское государство» объявила коронавирус SARS-CoV-2 «солдатом Аллаха».

Эпидемию коронавируса пропаганда террористов подает как проявление «гнева Бога на Запад», сообщает издание The Sun.

Соответствующие утверждения содержатся в опубликованных террористами в интернете плакатах на эту тему. Также на них содержатся призывы к сторонникам воспользоваться пандемией.

Ударь по ним, когда они меньше всего ожидают, — призывает надпись на двух вариантах плакатов, где в качестве фона используются фотографии Лондона и Чикаго.

Стоит добавить, что террористы «Исламского государства» не впервые обращаются к теме коронавируса. В конце марта они призвали Аллаха «усилить муки неверных от коронавируса» и утверждали, что бог послал эту болезнь на мир как наказание за идолопоклонство.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня использовал коронавирус как повод, чтобы присвоить России часть истории Украины.