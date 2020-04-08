Карантин в США. Фото: Известия

https://racurs.ua/n136444-v-ssha-mer-prikazal-iskat-narushiteley-karantina-v-barah-a-popalas-ego-jena.html

Ракурс

В США мэр небольшого городка Олтон, расположенного в штате Иллинойс, отдал приказ местной полиции искать нарушителей карантина в барах. Как выяснилось позже, мэр Брент Уокер не в состоянии даже уследить за собственной женой.

Полицейские исправно начали выполнять приказ градоначальника и на следующую ночь проверили местный бар под названием Hiram’s Tavern, пишет CNN.

В баре веселились посетители, которые нарушали правила карантина. Среди нарушителей была и жена мэра. Полицейские сообщили об этом градоначальнику.

Уокер не стал скрывать от общественности данный факт. Мэр заявил, что приказал полицейским поступать с его женой также как и с другими нарушителями карантина.

Мэр добавил, что его жена не получит никаких привилегий и ответит по всей строгости закона за свое правонарушение.

Следует уточнить, что в штате Иллинойс во время карантина запрещаются любые собрания за пределами одной семьи или одного дома. Нарушителям карантина, которые были замечены в баре, грозит наказание в виде 2,5 тыс. долл. штрафа или 346 дней тюремного заключения.

Как ранее писал «Ракурс», на сегодняшний день в США коронавирусом заражены более 400 тыс. человек. Лишь за последние сутки в Америке зафиксировали 33 тыс. новых случаев заражения. От COVID-19 в США скончались более 12 тыс. человек.