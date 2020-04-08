Карантин в США. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n136444-u-ssha-mer-nakazav-shukaty-porushnykiv-karantynu-v-barah-a-zlovyly-yogo-drujynu.html

Ракурс

У США мер невеликого міста Олтон, розташованого в штаті Іллінойс, віддав наказ місцевый поліції шукати порушників карантину в барах. Як з’ясувалося пізніше, мер Брент Вокер не в змозі навіть встежити за власною дружиною.

Поліцейські справно почали виконувати наказ мера і наступної ночі перевірили місцевий бар під назвою Hiram’s Tavern, пише CNN.

У барі веселилися відвідувачі, які порушували правила карантину. Серед порушників була і дружина мера. Поліцейські повідомили про це Вокера.

Мер не став приховувати від громадськості цей факт. Він заявив, що наказав поліцейським поводитися з його дружиною так як і з іншими порушниками карантину.

Мер додав, що його дружина не отримає ніяких привілеїв і відповість за своє правопорушення по закону.

Слід уточнити, що в штаті Іллінойс під час карантину забороняються будь-які збори за межами однієї сім’ї або одного будинку. Порушникам карантину, які були помічені в барі, загрожує покарання у виді 2,5 тис. дол. штрафу або 346 днів тюремного ув’язнення.

Як раніше писав «Ракурс», на сьогоднішній день у США коронавірусом заражені понад 400 тис. осіб. Лише за останню добу в Америці зафіксували 33 тис. нових випадків зараження. Від COVID-19 у США померли понад 12 тис. осіб.