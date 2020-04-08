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В мире продолжается эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса: попытка россиян самостоятельно изготовить антисептик привела к взрыву, есть пострадавшие

8 апр 2020, 20:59
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В России попытка местных жителей самостоятельно изготовить антисептик привела к взрыву.

В результате взрыва паров спирта есть пострадавшие, их состояние не уточняется, сообщает издание Lenta.ru.

Инцидент произошел 7 апреля в поселке Ольховатка Калининградской области. Антисептик люди готовили в небольшой металлической постройке контейнерного типа.

Взрыв также привел к пожару, который повредил потолок помещения и мебель.

Недавно МЧС РФ опубликовало инструкцию по изготовлению антисептика, согласно которой для этого лучше использовать раствор из спирта, перекиси водорода, глицерина и дистиллированной или охлажденной кипяченой воды.

В России уже официально зафиксировано более 8,6 тыс. случаев коронавируса, из них 63 человека умерли.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня воспользовался эпидемией коронавируса, чтобы попытаться присвоить часть украинской истории.


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