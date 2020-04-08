Коронавирус и безработица. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n136447-koronavirus-privedet-k-globalnoy-bezrabotice-milliard-chelovek-mojet-ostatsya-bez-raboty.html

Ракурс

Коронавирус может спровоцировать глобальную безработицу. В ближайшее время около миллиарда человек по всему миру рискуют попасть под сокращение зарплаты или вовсе лишиться работы.

Такие неутешительные прогнозы озвучили в Международной организации труда (МОТ), сообщает Bloomberg.

В связи с закрытием заводов, фабрик, магазинов и многих других предприятий по всему миру уже пострадали около 2,7 млрд. работников. Около 1,25 млрд человек являются наиболее уязвимыми, потому что они работали в отелях, на предприятиях общепита, на производственных предприятиях и в торговле. Это около 38% всей мировой рабочей силы.

В МОТ заявили, что предприятия по всему миру несут катастрофические убытки, поэтому государства обязаны оказать поддержку простому населению и бизнесу, чтобы экономика не вошла в глубокую рецессию.

В таких развитых странах как США, Великобритания и Испания, которые сейчас переживают эпидемию, уровень безработицы вырос до уровня 1975 года. По прогнозам, уровень безработицы будет расти, потому что еще закрыты не все магазины и предприятия.

Как ранее писал «Ракурс», в марте МОТ утверждала, что из-за эпидемии коронавируса работу могут потерять около 25 млн человек в мире.