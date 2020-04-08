Пособие по безработице получают 364 тыс. украинцев. Фото: Investgazeta

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Пособие по безработице в Украине получают 364 тыс. человек. Именно столько украинцев стоят на учете в Государственной службе занятости. За время карантина количество безработных увеличилось на 40 тыс. человек.

В дальнейшем эта цифра будет расти. Об этом во время заседания Кабинета министров 8 апреля рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По сравнению с тем же периодом в прошлом году, количество безработных увеличилось на 13%. В связи с сложившейся ситуацией, а именно — коронавирусным карантином, из-за которого многие украинцы лишились работ, правительство планирует упростить регистрацию украинцев в службе занятости, а также ускорить выплату государственной помощи.

В частности, в Государственной службе занятости сообщили, что теперь безработные могут регистрироваться онлайн. Для этого нужно зайти на сайт ведомства, выбрать удобный для вас центр занятости. Затем на сайте Государственной службе занятости требуется скачать заявления, распечатать их, подписать, отсканировать и загрузить обратно на сайт. Также нужно сделать скан-копии необходимых документов, список которых есть на сайте службы занятости. После этого их нужно отправить на указанную на сайте почту и ждать ответа.

Ранее сообщалось, что пособие по безработице в Украине будет начисляться сразу после регистрации гражданина в службе занятости. Теперь деньги можно будет получить от государства с первого, а не с седьмого дня регистрации в службе занятости.