Безработным будут начислять помощь сразу после регистрации в службе занятости (ИНФОГРАФИКА)

Безработным будут начислять помощь сразу после регистрации в службе занятости, фото — "РБК-Украина"

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Пособие по безработице в Украине будет начисляться сразу после регистрации гражданина в службе занятости. Теперь деньги можно будет получить от государства с первого, а не с седьмого дня регистрации в службе занятости.

Правительство приняло постановление 29 марта, в соответствии с которым изменило процедуру регистрации в центрах занятости. Безработного зарегистрируют после подачи заявления, а помощь назначат сразу, без предложения воспользоваться вакансиями подходящей работы.

Безработным на время карантина не нужно будет посещать центр занятости в течение 30 и более календарных дней, работа с биржей труда будет проходить дистанционно — посредством телефонной связи и электронной почты.

Такие меры предусматривает постановление Кабмина «О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу».

Вчера на внеочередном заседании правительство приняло постановление «Об утверждении бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2020 год». Бюджет этого фонда увеличивается почти на 500 млн грн. Дополнительные средства направят на прогнозируемый рост количества клиентов государственной службы занятости, которые могут воспользоваться социальными программами.

Напомним, что Минэкономики ухудшило макропрогноз на 2020 год, на основе которого изменит госбюджет. Уровень безработицы составит 9,4%, а не прогнозируемые ранее 8,1%.