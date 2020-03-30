Безробітним нараховуватимуть допомогу відразу після реєстрації у службі зайнятості, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n135959-bezrobitnym-narahovuvatymut-dopomogu-vidrazu-pislya-reiestraciyi-u-slujbi-zaynyatosti-infografika.html

Ракурс

Допомога по безробіттю в Україні буде нараховуватись відразу після реєстрації громадянина у службі зайнятості. Тепер гроші можна буде отримати від держави з першого, а не з сьомого дня реєстрації у службі зайнятості.

Уряд ухвалив постанову 29 березня, відповідно до якої змінив процедуру реєстрації у центрах зайнятості. Безробітного зареєструють після подання заяви, а допомогу призначать одразу, без пропозиції скористатися вакансіями підходящої роботи.

Безробітним на час карантину не потрібно буде відвідувати центр зайнятості впродовж 30 і більше календарних днів, робота відбуватиметься дистанційно — за допомогою телефонного зв’язку і електронної пошти.

Такі заходи передбачає постанова Кабміну «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу».

Учора на позачерговому засіданні уряд прийняв постанову «Про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2020 рік». Бюджет цього фонду збільшується майже на 500 млн грн. Додаткові кошти спрямують на прогнозоване зростання кількості клієнтів державної служби зайнятості, які можуть скористатись соціальними програмами.

Нагадаємо, що Мінекономіки погіршило макропрогноз на 2020 рік, на основі якого змінить держбюджет. Рівень безробіття становитиме 9,4%, а не прогнозоване раніше 8,1%.