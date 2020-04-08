Допомогу по безробіттю отримують 364 тис. українців. Фото: Investgazeta

https://racurs.ua/ua/n136427-dopomogu-po-bezrobittu-otrymuut-364-tys-ukrayinciv-u-slujbi-zaynyatosti-zapustyly.html

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Допомогу по безробіттю в Україні отримують 364 тис. осіб. Саме стільки українців стоять на обліку у Державній службі зайнятості. За час карантину кількість безробітних збільшилася на 40 тис. осіб.

Надалі ця цифра зростатиме. Про це під час засідання Кабінету міністрів 8 квітня розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

У порівнянні з тим же періодом за минулий рік, кількість безробітних збільшилася на 13%. У зв’язку з ситуацією, що склалася, а саме — коронавірусним карантином, через який багато українців втратили роботу, уряд планує спростити реєстрацію українців у службі зайнятості, а також прискорити виплату державної допомоги.

Зокрема, у Державній службі зайнятості повідомили, що тепер безробітні можуть реєструватися онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт відомства, вибрати зручний для вас центр зайнятості. Потім на сайті Державної служби зайнятості потрібно скачати заяви, роздрукувати їх, підписати, відсканувати і завантажити назад на сайт. Також потрібно зробити скан-копії необхідних документів, список яких є на сайті служби зайнятості. Після цього їх потрібно відправити на вказану на сайті пошту і чекати на відповідь.

Раніше повідомлялося, що допомогапо безробіттю в Україні буде нараховуватися одразу після реєстрації громадянина у службі зайнятості. Тепер гроші можна буде отримати від держави з першого, а не з сьомого дня реєстрації у службі зайнятості.