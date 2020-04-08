Кабмін запропонував чергові зміни до бюджету. Фото: КМУ

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Кабінет міністрів України на засіданні 8 квітня запропонував чергові правки до бюджету, які має затвердити Верховна Рада. Пропонується низка змін, зокрема, скоротяться витрати на Фонд боротьби з коронавірусною інфекцією.

На його фінансування Кабмін пропонує виділити 66 млрд 342 млн грн, що на 30,7 млрд грн менше, ніж пропонувалося раніше. Зекономлені гроші виділять Міністерству охорони здоров’я (15,8 млрд грн) та Міністерству соціальної політики (10,6 млрд грн на пенсії). Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

На проведення місцевих виборів хочуть витратити 1 млрд грн. У попередніх правках витрати на вибори були анульовані. Також, за його словами, 4,9 млрд грн повертають у Державний фонд регіонального розвитку. Окрім того, додаткові 7 млн грн пропонують витратити на функціонування Офісу президента. Ще на 1 млрд грн більше виділили судовій системі.

Кабмін також хоче продовжити боротьбу з корупцією, тому значно збільшив фінансування деяких органів. Зокрема, у порівнянні з попередніми правками, Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримає на 21 млн грн більше, Державне бюро розслідувань — на 33 млн грн, а фінансування Національного агентства з питань запобігання корупції пропонують збільшити на 16 млн грн.

Уряд також хоче зменшити допомогу для сільськогосподарських виробників на 1,5 млрд грн, проте пропонує повернути значну частину коштів на фінансування культури. Зокрема, Українському культурному фонду додадуть 150 млн грн (загальний бюджет на 2020 рік складе 400 млн грн), ще 50 млн грн отримає Інститут книги.

Фінансування Міністерства культури, молоді на спорту пропонують збільшити на 100 млн грн, а Національній академії наук хочуть додати 300 млн грн. Ще 50 млн грн виділили на патріотичне кіно, а освітня сфера доотримає 500 млн грн. За ці зміни має проголосувати Верховна Рада на позачерговому засіданні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ухвалення змін до держбюджету є першочерговим кроком у боротьбі з поширенням коронавірусу в Україні.