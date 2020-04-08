Кабмін пролонгував призначені до карантину соцдопомоги, фото — Вести

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Соціальні допомоги на період карантину продовжать виплачувати без окремого звернення в органи соціального захисту.

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів ухвалили декілька технічних рішень, спрямованих на соціальну підтримку в період карантину.

Як йдеться у трансляції із засідання Кабміну, призначені раніше виплати соціальної допомоги продовжені на період карантину та 30 днів після цього. Тому одержувачам не треба ще раз звертатися до установ.

Громадянам, які пропустили строк переобліку, виплати не закінчаться до кінця карантину, — пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, в уряді створюють з 10 квітня окрему програму для підтримки і соціальних послуг людям похилого віку та людям з інвалідністю. Йдеться про програму «Допомога поруч».

В Кабміні сьогодні також підтримали створення Ради з питань економічного розвитку України. У неї увійдуть чиновники та представники експертного середовища. Очолить цей орган Шмигаль, він буде місцем опрацювання стратегічних рішень щодо розвитку економіки.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що рада створюється для вдосконалення системи стратегічного планування та сприяння незалежного виконання реалізації програми діяльності Кабміну. Це буде консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів.

Сьогодні в уряді розповіли, коли можуть послабити карантинні заходи. Очільник Кабміну Шмигаль вважає, що це можна буде зробити не раніше початку травня.