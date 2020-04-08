Кабмин продлил назначенные до карантина соцпомощи, фото — Вести

https://racurs.ua/n136425-kabmin-prodlil-naznachennye-do-karantina-socpomoschi.html

Ракурс

Социальные пособия на период карантина в Украине будут выплачивать без отдельного обращения в органы социальной защиты.

Сегодня на заседании Кабинета министров приняли несколько технических решений, направленных на социальную поддержку в период карантина.

Как говорится в трансляции заседания Кабмина, назначенные ранее выплаты социальной помощи продлены на период карантина и 30 дней после этого. Поэтому получателям не надо еще раз обращаться в учреждения.

Гражданам, которые пропустили срок переучета, выплаты не закончатся до конца карантина, — пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, в правительстве создают с 10 апреля отдельную программу для поддержки и социальных услуг пожилым людям и людям с инвалидностью. Речь идет о программе «Помощь рядом».

В Кабмине сегодня также поддержали создание Совета по вопросам экономического развития Украины. В него войдут чиновники и представители экспертной среды. Возглавит этот орган премьер, совет станет местом разработки стратегических решений относительно развития экономики.

В пояснительной записке к документу говорится, что совет создается для «совершенствования системы стратегического планирования и содействия реализации программы деятельности Кабмина». Это будет консультативно-совещательный орган при Кабинете министров.

Сегодня в правительстве рассказали, когда могут ослабить карантинные мероприятия. Глава Кабмина Шмыгаль считает, что это можно будет сделать не раньше начала мая.