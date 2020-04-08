ДТП в Харькове с участием топ-чиновника полиции закончилось дракой и больницей / Фото: ТСН

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ДТП в Харькове с участием полицейского стало причиной последующего конфликта и потасовки, в результате которой двое правоохранителей были доставлены в больницу. Позже СМИ обнародовали видеозаписи момента ДТП в Харькове на улице Пискуновской, а также последующей драки. Нацполиция отреагировала на этот инцидент лишь спустя сутки.

В результате происшествия полицейские получили травмы и были госпитализированы в больницу, — подтвердили в главном управлении Нацполиции Харьковщины.

По данным следствия, 6 апреля около 20.30 в районе улицы Пискуновская неустановленные лица совершили хулиганские действия в отношении двух работников одного из оперативных подразделений областного главка и нанесли им телесные повреждения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до восьми лет, — отметили правоохранители.

Момент ДТП в Харькове — видео:

Известно, что следствие отрабатывает несколько версий инцидента, назначены ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, изначально в сети появилось видео избиения двух харьковских правоохранителей, а также использования огнестрельного оружия одним из участников конфликта. Также местные СМИ сообщали, что на следующий день после инцидента силовики приехали к трем возможным фигурантам для проведения обысков.

Драка из-за ДТП в Харькове — видео:

СМИ со ссылкой на источники в харьковской полиции пишут, что конфликт начался после того, как полковник полиции Сергей Новиков совершил ДТП, поскольку он не пропустил проезжавшее авто, которым управляла девушка.

После аварии Новиков якобы обвинил девушку в ДТП, а она вызвала «подмогу». В свою очередь, на помощь к Новикову подошел его коллега — полковник полиции, начальник управления уголовного розыска Евгений Драка. «Группа поддержки» девушки якобы состояла из представителей организации «Мы харьковчане», которую связывают с местным криминальным авторитетом Вадимом Казарцевым (Князь). Участников драки сейчас разыскивает полиция.