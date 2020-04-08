ДТП в Харкові за участю топ-чиновника поліції закінчилося бійкою і лікарнею / Фото: ТСН

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ДТП в Харкові за участю топ-чиновника місцевої поліції стала причиною конфлікту і бійки, внаслідок якої двох правоохоронців довелося госпіталізувати. Пізніше ЗМІ оприлюднили відеозаписи моменту ДТП в Харкові на вулиці Піскуновській, а також подальшої бійки. Нацполіція відреагувала на цей інцидент лише через добу.

Внаслідок події поліцейські отримали травми та були доставлені до лікарні, — підтвердили в головному управлінні Нацполіції Харківщини.

За інформацією слідства, 6 квітня близько 20.30 в районі вулиці Піскуновської невстановлені особи вчинили хуліганські дії щодо двох працівників одного з оперативних підрозділів обласного главку та нанесли їм тілесні ушкодження.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді тюремного ув’язнення строком до восьми років, — зауважили правоохоронці.

Відомо, що слідство відпрацьовує кілька версій інциденту, призначено низку судово-медичних експертиз.

Момент ДТП в Харкові — відео:

Нагадаємо, спочатку в мережі з’явилося відео побиття двох харківських правоохоронців, а також використання вогнепальної зброї одним з учасників конфлікту. Також місцеві ЗМІ повідомляли, що на наступний день після інциденту силовики приїхали до трьох ймовірних фігурантів задля проведення обшуків.

Бійка через ДТП у Харкові — відео:

ЗМІ з посиланням на джерела у харківській поліції пишуть, що конфлікт почався після того, як полковник поліції Сергій Новіков вчинив ДТП, оскільки він не пропустив авто, яким керувала дівчина. Після аварії Новіков нібито звинуватив дівчину в ДТП, а вона викликала «підмогу».

Водночас, на допомогу Новікову підійшов його колега — полковник поліції, начальник управління карного розшуку Євген Драка. «Група підтримки» дівчини нібито складалася з представників організації «Ми харків’яни», яку пов’язують з місцевим кримінальним авторитетом Вадимом Казарцевим (Князь). Учасників бійки зараз розшукує поліція.