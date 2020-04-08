Замах на Мультика: медична маска допомогла стрілку залишитися невпізнаним

Мультик. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n136423-zamah-na-multyka-medychna-maska-dopomogla-strilku-zalyshytysya-nevpiznanym.html

Ракурс

У Миколаєві правоохоронці розшукують чоловіка, який 6 квітня здійснив замах на бізнесмена Михайла Титова, відомого як Мультик. Розшук ускладнюється тим, що стрілець дотримувався правил карантину та під час скоєння злочину був у медичній масці.

Свідки бачили стрілка але не можуть описати його зовнішність через наявність медичної маски. Згідно зі свідченнями очевидців, зріст стрілка становить близько 170 см і він міцної статури. Крім чорної медичної маски на обличчі, чоловік був у кепці, яку натягнув на очі. У руках стрілка була спортивна сумка, повідомляє видання «Новини N».

Адвокат Мультика Сергій Войченко заявив, що правила карантину допомогли стрілку вчинити злочин і залишитися невпізнаним. Адвокат повідомив, що друзі його клієнта створили фонд, кошти якого будуть використані для винагороди свідків за інформацію про стрілка.

Войченко припустив, що у деяких водіїв могли залишитися відеозаписи, на яких можна ідентифікувати злочинця. Адвокат заявив, що стрілок скористався правилами карантину, адже носіння маски є обов’язковою вимогою, так що у поліцейських до нього не повинно було виникнути ніяких запитань.

Якби карантину не було, то людина в медичній масці обов’язково б викликада підозру у перехожих і поліцейських.

Адвокат додав, що стрілок вичікував Мультика у засідці. Правоохоронці виявили на місці злочину покривало, яке залишив злочинець. Поки не встановлено, яким чином злочинець зміг проникнути на технічний поверх житлової п’ятиповерхівки.

Як раніше писав «Ракурс», Мультик отримав наскрізне вогнепальне поранення у голову. Куля пробила шию і щелепу бізнесмена. Мультика дивом вдалося врятувати, дорогою до лікарні бізнесмен втратив близько трьох літрів крові. Наразі Мультик знаходиться у реанімації після декількох перенесених операцій.