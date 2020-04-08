Карантин у квітні триватиме, далі — побачимо по ситуації — Шмигаль, фото — Ракурс

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Карантин продовжуватиметься й надалі у квітні, а інформація про начебто його припинення після 14 квітня є фейком.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на початку засідання Кабміну 8 квітня.

Найімовірніше, карантин в країні буде продовжений до початку травня.

У травні, якщо епідемія піде на спад, економіку будемо поступово запускати. Це зробимо за окремим планом, про який повідомимо пізніше, — розповів очільник Кабміну.

Він ще раз наголосив, що в квітні від карантинних заходів відмовитися неможливо. Шмигаль послався при цьому на висновки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Медики ВООЗ помітили, що у країнах, в яких запровадили і виконують обмеження, ріст захворюваності на COVID-19 не такий високий.

Ми не можемо тільки лежати на дивані, але тільки із травня можемо говорити про послаблення карантинних заходів. Але це точно не буде зроблено з 14 квітня, — підсумував Шмигаль.

Аналогічні думки сьогодні лунали і на нараді в президента. На Банковій вирішили, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, «особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування».

Шмигаль відреагував на вчорашні повідомлення кількох українських ЗМІ, які розповіли, що з 14 квітня в Україні буцімто пом’якшать обмеження. При цьому уряд звинувачували у плагіаті рішеннь австрійських колег. В Австрії та Данії справді у квітні деякі заборони вирішили скасувати.