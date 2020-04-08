У поліції стверджують, що карантин зробив їхню роботу — грабежів і розбоїв стало менше на третину. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n136421-koronavirus-nas-bereje-v-policiyi-stverdjuut-scho-karantyn-zrobyv-yihnu-robotu-grabejiv.html

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Карантин в Україні став причиною зниження рівня злочинності. Почастішання розбоїв і грабежів, про які пишуть ЗМІ, не спостерігається, заявили у поліції.

За підрахунками відомства, з 11 березня по 4 квітня крадіжок в Україні стало менше на 34,9%, грабежів — на 33,4%, а розбоїв — на 34,9%, ніж в аналогічний період минулого року. Про це заявив виданню «Цензор.НЕТ» заступник начальника Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Чиновник навів і деякі цифри: у вказаний період торік було вчинено 25 тис. 988 крадіжок проти 16 тис. 926 цьогоріч. Грабежів у березні минулого року зафіксували 815 проти 543 цьогоріч, а розбоїв — 149 торік проти 97 у поточному році.

Найменше розбоїв правоохоронці зафіксували на Тернопільщині, Львівщині та Луганщині, а найбільше — в Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині (в цій області нападів стало двічі менше, якщо порівнювати з минулим роком, стверджують у поліції).

Грабежів, порівнюючи з 2019 роком, стало набагато менше на Івано-Франківщині, Житомирщині та Луганщині, а крадіжок — у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У столиці України крадіжок нібито стало менше вдвічі.

У жодному з регіонів немає приросту цих злочинів, навпаки їх кількість зменшується, — заявив Цуцкірідзе.

Між тим спільнота «Київ Оперативний» розмістила відео, на якому зафіксовано новий вид шахрайства. Невідомі роблять поквартирний обхід і збирають гроші на похорон неіснуючих сусідів. Такий випадок сьогодні стався в Печерському районі столиці.

Якщо для квартирних злодіїв зараз час не дуже, бо багато хто сидить вдома, то для подібних шахраїв навпаки — зоряний час, — йдеться в тексті до відео.

Нагадаємо, недавно на нараді в Офісі президента заявили, що під час карантину злочинів і ДТП в Україні стало менше на 63%.