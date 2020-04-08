В полиции утверждают, что карантин сделал их работу — число грабежей и разбоев уменьшилось на треть. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n136421-koronavirus-nas-berejet-v-policii-utverjdau-chto-karantin-sdelal-ih-rabotu-chislo-grabejey.html

Ракурс

Карантин в Украине привел к снижению уровня преступности. Учащения разбоев и грабежей, о которых пишут СМИ, не наблюдается, заявили в полиции.

По подсчетам ведомства, с 11 марта по 4 апреля краж в Украине стало меньше на 34,9%, грабежей — на 33,4%, а разбоев — на 34,9%, чем в аналогичный период в прошлом году. Об этом заявил изданию «Цензор.НЕТ» замначальника Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Чиновник привел и некоторые цифры: в указанный период в прошлом году были совершены 25 тыс. 988 краж против 16 тыс. 926 в этом году. Грабежей в марте прошлого года зафиксировали 815 против 543 в этом, а разбоев — 149 в прошлом году против 97 в текущем.

Меньше всего разбоев правоохранители зафиксировали на Тернопольщине, Львовщине и Луганщине, а больше всего — в Киеве, на Харьковщине и Днепропетровщине (в этой области нападений стало меньше в половину, если сравнивать с прошлым годом, утверждают в полиции).

Грабежей, по сравнению с 2019 годом, стало намного меньше на Ивано-Франковщине, Житомирщине и Луганщине, а краж — во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В столице Украины краж якобы стало меньше в два раза.

Ни в одном из регионов нет роста по этим преступлениям, напротив их количество снижается, — заявил Цуцкиридзе.

Между тем сообщество «Киев Оперативный» разместило видео, на котором зафиксирован новый вид мошенничества. Неизвестные ходят по квартирам и собирают деньги на похороны несуществующих соседей. Такой случай сегодня произошел в Печерском районе столицы.

Если для квартирных воров сейчас время не очень, поскольку многие сидят дома, то для подобных мошенников наоборот — звездный час, — говорится в тексте к видео.

Напомним, недавно на совещании в Офисе президента заявили, что во время карантина преступлений и ДТП в Украине стало меньше на 63%.