ЦИК зарегистрировал нардепом экс-голову Харьковской ОГА Светличную. Фото: Comments.UA

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Верховная Рада Украины пополнила свой состав. Центральная избирательная комиссия 7 апреля зарегистрировала бывшую голову Харьковской ОГА Юлию Светличную нардепом.

Она займет в парламенте место Алексея Кучера, который сменил ее на посту председателя Харьковской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Светличная выиграла выборы в одномандатном округе № 179 в Харьковской области. Ей выдали временное удостоверение народного депутата, а постановление о ее регистрации направили в Верховную Раду. Согласно закону, решение Центральной избирательной комиссии о регистрации депутата и временное удостоверение является основанием для принятия присяги народного депутата Украины.

Новый нардеп — самовыдвиженец, за нее на округе № 179 проголосовали 77,54% избирателей. Она заявила, что не пойдет ни в одну фракцию.

В интервью изданию «РБК-Украина» Светличная отметила, что она будет выступать за повышение социальной защиты украинцев. По ее словам, индексация пенсий на 11% — это несерьезно.

Люди должны иметь возможность удовлетворить свои реальные потребности, а не получить повышение «для галочки», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Светличная получила 77,54% голосов избирателей. Она победила на округе с существенным отрывом от ближайших конкурентов — за Викторию Пташник от «Европейской солидарности» проголосовали 7,91% избирателей, а самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко набрала 3,03%.